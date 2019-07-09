Хоккеист Титов был дисквалифицирован на четыре года за употребление бромантана

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Хоккеист Александр Титов был дисквалифицирован на четыре года за употребление бромантана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация Титова отсчитывается с 3 октября 2017 года. 28-летний хоккеист признан виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

"В допинг-пробе Титова было обнаружено запрещенное вещество бромантан, - заметил собеседник ТАСС. - Также он нарушил пункт 2.5. Общероссийских антидопинговых правил ("фальсификация").

Согласно правилам, фальсификация означает, в том числе, намеренное создание препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля, предоставление ложной информации антидопинговой организации, запугивание или попытка запугивания потенциального свидетеля.

В последний раз Титов выходил на лед в сезоне-2017/18 и выступал за команду Высшей хоккейной лиги "Дизель". В Континентальной хоккейной лиге игрок провел 25 матчей за новокузнецкий "Металлург" в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1 гол + 3 передачи) очка.

В январе 2004 года на один год за использование бромантана был дисквалифицирован капитан футбольного "Спартака" Егор Титов.