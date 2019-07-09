СМИ: "Барселона" может включить Умтити в трансфер Неймара

ТАСС, 9 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен включить французского защитника Самуэля Умтити в сделку по бразильскому нападающему французского ПСЖ Неймару. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссыкой на портал Le10Sport.

По информации источника, "Барселона" не хочет платить всю сумму трансфера за 27-летнего бразильца и намерена включить в сделку обмен на одного или нескольких футболистов. ПСЖ ищет центрального защитника, в числе трансферных целей называются сенегальский защитник итальянского "Наполи" Калиду Кулибали, французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан и голландский защитник "Аякса" Маттейс де Лигт.

Ранее сообщалось, что "Барселона" оценивает трансфер 25-летнего француза в €60 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Неймара в €180 млн.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019) и завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

Умтити играет за "Барселону" с 2016 года. В ее составе он провел 98 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав один голевой пас. Вместе с "Барселоной" он стал двукратным чемпионом Испании (2018, 2019) и обладателем кубка страны (2017, 2018) и трехкратным победителем Суперкубка Испании (2017, 2018, 2019).