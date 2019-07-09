Общественная палата рекомендовала ОКР создать план участия сборной России в ОИ-2020

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Общественная палата РФ рекомендовала Олимпийскому комитету России (ОКР) утвердить план мероприятий по обеспечению участия всех без исключения членов олимпийской команды России в Играх 2020 года в Токио. Такое предложение обсуждалось во вторник на заседании комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ и общественного совета при Министерстве спорта.

В отчете заседания также говорится о разработке и утверждении плана мероприятий по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). По причине дисквалификации национальной федерации допуск к международным соревнованиям имеют лишь несколько десятков легкоатлетов, при этом выступают они в нейтральном статусе.

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро допуск к соревнованиям получил только один российский легкоатлет - Дарья Клишина (прыжки в длину).

Общественная палата также считает необходимым разработать и утвердить план мероприятий по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене, предусмотрев, в частности, проведение ежегодных семинаров с участием российских представителей в международных спортивных организациях и сотрудников МИД России и Минспорта России.