Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 9 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Чехии в четвертьфинале турнира на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 3-0 (27:25, 25:17, 25:16). Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее во вторник.

В волейбольном турнире Универсиады стартовали 16 команд, они были разделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала золото.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.