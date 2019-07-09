РУСАДА за полгода выявило 156 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые полгода выявило 156 нарушений правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по июнь включительно нашими сотрудниками было выявлено 156 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 122 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 34 - о непредоставлении информации о местонахождении".

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае троекратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до 2 лет.