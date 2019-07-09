РФС отстранил спортивного директора "Ротора" Панасюка от футбола на один месяц

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил спортивного директора волгоградского "Ротора" Эдуарда Панасюка от футбольной деятельности на один месяц. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по этике Семен Андреев.

Отстранение связано с поведением Панасюка после матча 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19 против московского "Чертаново" (1:2). Согласно заключению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС), спортивный директор "Ротора" без разрешения вошел в судейскую комнату, начал оскорблять арбитров, угрожать им, кинул в их сторону радиоприемник, также Панасюк нанес материальный ущерб, сломав стол в помещении. Спортивный директор не был включен в заявочный лист для участия в соревнованиях, в связи с этим он не входил в юрисдикцию КДК, поэтому комитет обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой направить на рассмотрение комитетом по этике дело Панасюка.

"Комитет по этике детально рассмотрел этот вопрос и принял решение: отстранить Панасюка от любой футбольной деятельности на один месяц, также спортивной директор "Ротора" получил штраф размером 50 тыс. рублей. Мы направим соответствующее письмо в клуб с предупреждением о неправомерности таких действий со стороны спортивного директора. Решение об отстранении можно обжаловать в течение трех дней, после этого наказание вступит в силу", - сказал Андреев.

По итогам сезона-2018/20 "Ротор" занял 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 50 очков. В нынешнем розыгрыше ФНЛ "Ротор" в первом туре обыграл курский "Авангард" (3:0) и расположился на второй строчке.