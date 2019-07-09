Олимпийский призер пловец Маньини спас тонущего человека

ТАСС, 9 июля. Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего человека на острове Сардиния. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Спасатели услышали крики утопающего мужчины и поспешили на помощь, однако Маньини был к нему ближе. Доплыв, он удерживал его голову над водой до прибытия спасателей.

"Я просто сделал то, что должен был, - сказал 37-летний Маньини. - Мужчина был в беде. Он сильно испугался и наглотался воды. Когда я доплыл до него, он не мог даже говорить, мы положили его на надувной матрас, на котором неподалеку плавали отдыхающие".

Впоследствии пострадавшего доставили в больницу.

Маньини выиграл бронзовую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Афинах. Также он является двукратным чемпионом мира на дистанции 100 метров вольным стилем (2005, 2007), серебряным (2007) и бронзовым призером (2015) в эстафете 4 по 100 метров, а также девятикратным чемпионом Европы в различных дисциплинах. В 2018 году получил четырехлетнюю дисквалифицию за нарушение антидопинговых правил.