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Допинг в спорте

РУСАДА выявило за первые полгода 102 случая возможных нарушений антидопинговых правил

В июне было выявлено 53 таких случая
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба РУСАДА
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба РУСАДА

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 100 случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами было зафиксировано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по июнь 2019 года. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Согласно отчету РУСАДА, в июне сотрудниками агентства было выявлено 53 случая возможного нарушения антидопинговых правил.

В 2018 году РУСАДА выявило 146 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2017-м - 59.

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