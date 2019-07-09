РУСАДА выявило за первые полгода 102 случая возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 100 случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами было зафиксировано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по июнь 2019 года. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.