Судья Вилков обслужит матч первого тура чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Рубин"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч первого тура чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и казанским "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами главного арбитра станут Максим Гаврилин из Владимира и Алексей Лунев из Новосибирска. Резервным судьей назначен Евгений Турбин (Дмитров). Матч "Локомотив" - "Рубин" пройдет 15 июля на "РЖД-Арене".

Тур стартует 12 июля с поединка между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо", который рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, признанный лучшим судьей чемпионата России сезона-2018/19.

На матч 13 июля между московским "Спартаком" и "Сочи" назначен Владимир Москалев (Воронеж), также в субботу пройдут матчи "Урал" - "Уфа", который рассудит Сергей Карасев (Москва) и "Ростов" - "Оренбург", эту встречу обслужит бригада Владислава Безбородова (Санкт-Петербург).

14 июля Кирилл Левников (Санкт-Петербург) рассудит самарские "Крылья Советов" и ЦСКА, Алексей Еськов (Москва) - петербургский "Зенит" и "Тамбов", Виталий Мешков (Дмитров) - грозненский "Ахмат" и "Краснодар".