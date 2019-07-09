Путин поздравил Екатеринбург с получением права на проведение летней Универсиады

"Хочу вас поздравить с тем, что Екатеринбург получил право проведения летней Универсиады в 2023 году, - сказал президент, открывая встречу со студентами и аспирантами в Уральском федеральном университете имени Б. Н. Ельцина. - Это хорошее, большое событие для города, для региона, для всей страны".

Он добавил, что для УрФУ проведение Студенческих игр будет полезным в плане создания хорошего и крупного научно-образовательного кластера. "Уверен, что это пойдет на пользу, не сомневаюсь, что страна порадуется достижениям наших студентов-спортсменов, также как сейчас мы радуемся достижениям на идущих сейчас соревнованиях [в Неаполе]", - заключил Путин.