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Летние олимпийские виды спорта

Путин поздравил Екатеринбург с получением права на проведение летней Универсиады

Глава государства отметил, что проведение Студенческих игр будет полезным в плане создания крупного научно-образовательного кластера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права на проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году.

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"Хочу вас поздравить с тем, что Екатеринбург получил право проведения летней Универсиады в 2023 году, - сказал президент, открывая встречу со студентами и аспирантами в Уральском федеральном университете имени Б. Н. Ельцина. - Это хорошее, большое событие для города, для региона, для всей страны".

Он добавил, что для УрФУ проведение Студенческих игр будет полезным в плане создания хорошего и крупного научно-образовательного кластера. "Уверен, что это пойдет на пользу, не сомневаюсь, что страна порадуется достижениям наших студентов-спортсменов, также как сейчас мы радуемся достижениям на идущих сейчас соревнованиях [в Неаполе]", - заключил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
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