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Летние олимпийские виды спорта

Федерация: волейболисты Мусэрский и Михайлов будут готовиться к отбору на ОИ

Отборочный турнир пройдет в Санкт-Петербурге в августе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Волейболисты Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов будут готовиться к квалификационному олимпийскому турниру с 22 июля. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Команда приступит к подготовке 22 июля, - сказал Яременко. - В расширенном составе будут Михайлов, Бутько, Мусэрский, Вольвич. Это кроме тех игроков, кто сейчас продолжает выступать в Лиге наций. Подготовка начнется в широком составе, а далее будет определен список для участия в турнире".

Михайлов и Мусэрский пропустили Лигу наций.

Отборочный олимпийский турнир пройдет с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге.

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