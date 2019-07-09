Федерация: волейболисты Мусэрский и Михайлов будут готовиться к отбору на ОИ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Волейболисты Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов будут готовиться к квалификационному олимпийскому турниру с 22 июля. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Команда приступит к подготовке 22 июля, - сказал Яременко. - В расширенном составе будут Михайлов, Бутько, Мусэрский, Вольвич. Это кроме тех игроков, кто сейчас продолжает выступать в Лиге наций. Подготовка начнется в широком составе, а далее будет определен список для участия в турнире".

Михайлов и Мусэрский пропустили Лигу наций.

Отборочный олимпийский турнир пройдет с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге.