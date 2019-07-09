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Летние олимпийские виды спорта

Уфа претендует на проведение юниорского первенства мира по борьбе 2021 года

По словам заместителя главы набсовета федерации Георгия Брюсова, соответствующая заявка уже отправлена в Объединенный мир борьбы

ТАСС, 9 июля. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) подала заявку на проведение в Уфе чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров 2021 года. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.

На данный момент зарегистрированными кандидатами на проведение чемпионата в 2021 году являются Белград и София. Россия ни разу не принимала юниорский чемпионат мира по борьбе.

"Исторически в Башкирии популярна национальная борьба на поясах куреш. В советский период сильную школу греко-римской борьбы в регионе создал Владимир Борман, а в новом веке большую работу по развитию женской борьбы здесь провели первые вице-президенты ФСБР Наталья Ярыгина и Омар Муртузалиев, - заявил Брюсов. - Сейчас ФСБР по инициативе врио главы Башкортостана Радия Хабирова вместе с минспортом региона готовит комплексную программу развития борьбы. С 1 сентября в 10 школах Башкирии борьба станет третьим уроком физкультуры - это только начало".

"Впереди большая работа по развитию борьбы в регионе, открытие залов, формирование всей вертикали - от школ до сборной страны. А одним из факторов популяризации может стать проведение первенства мира среди юниоров 2021 года в Уфе. ФСБР по инициативе Радия Хабирова подала соответствующую заявку в Объединенный мир борьбы", - добавил он.

Чемпионат мира среди юниоров - 2019 пройдет 12-18 августа в Таллине, в 2020 году первенство состоится в Белграде.

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БашкортостанЛетние олимпийские виды спорта
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