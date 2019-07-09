Яременко: волейболисты РФ должны успешно выступить в "Финале шести" Лиги наций

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Перед волейболистами сборной России стоит задача успешно выступить в "Финале шести" Лиги наций. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Задачи не поменялись, - сказал Яременко. - Лига наций как была, так и остается подготовительным этапом к отбору на Олимпийские игры. Задача была попасть в финал и выступить там как можно лучше. Команда уже показала, что может играть с сильными соперниками, теперь ей предстоит непростой финал".

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 10 по 14 июля в американском Чикаго. В турнире примут участие сборные России, Франции, США, Польши, Ирана и Бразилии.