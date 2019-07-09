Футболисты ЦСКА разгромили "Рубин" в товарищеском матче

ТАСС, 9 июля. Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.

Хет-триком отметился Арнор Сигурдссон (14-я, 79-я и 80-я минуты), еще один гол забил Федор Чалов (86, с пенальти).

Впервые в составе "Рубина" на поле появился 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, летом перешедший из грузинского "Рустави". С февраля по июнь 2019 года игрок выступал на правах аренды за московский "Локомотив".

ЦСКА в первом туре предстоящего чемпионата России сыграет 14 июля в гостях с самарскими "Крыльями Советов", "Рубин" 15 июля встретится на выезде с "Локомотивом".