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Футбол в России

Футболисты ЦСКА разгромили "Рубин" в товарищеском матче

Встреча прошла в Ватутинках и завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 9 июля. Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.

Хет-триком отметился Арнор Сигурдссон (14-я, 79-я и 80-я минуты), еще один гол забил Федор Чалов (86, с пенальти).

Впервые в составе "Рубина" на поле появился 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, летом перешедший из грузинского "Рустави". С февраля по июнь 2019 года игрок выступал на правах аренды за московский "Локомотив".

ЦСКА в первом туре предстоящего чемпионата России сыграет 14 июля в гостях с самарскими "Крыльями Советов", "Рубин" 15 июля встретится на выезде с "Локомотивом".

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