Волейболист Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"В настоящий момент мы ожидаем ответа на вопрос, можем ли подать апелляцию. Павел получил наказание - 18 месяцев. Отсчет начинается с октября [2018 года]", - сказал Резванов.

Ранее сообщалось, что допинг-проба 32-летнего Мороза, сданная после одного из матчей чемпионата России, дала положительный результат.

Мороз выступал за "Динамо" из Ленинградской области.