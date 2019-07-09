Источник: Алексей Кудашов возглавит сборную России по хоккею

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды", - сказал собеседник агентства.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный хоккейный клуб "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го Кудашов был главным тренером ярославского "Локомотива". В настоящее время 47-летний Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев.

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а 1 июня того же года он был утвержден в должности. На чемпионате мира 2019 года в Словакии российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира.