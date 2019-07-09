ОКР укрепит сотрудничество с Национальным олимпийским комитетом Узбекистана

ТАСС, 9 июля. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на встрече в Москве предложил главе Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана принять участие в образовательной программе Российского международного олимпийского университета (РМОУ) и укрепить сотрудничество стран. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Во вторник Поздняков встретился в Москве с президентом НОК Узбекистана Рустамом Шаабдурахмоновым и директором Республиканского научно-практического центра спортивной медицины Абдушукуром Садиковым и предложил принять участие в пилотной образовательной программе РМОУ.

"В различных проектах РМОУ, которые поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК), сейчас участвуют более 50 национальных олимпийских комитетов. В этом году мы запустили пилотную программу по повышению квалификации тренерского состава, которую уже освоили лыжники и конькобежцы, - сказал Поздняков. - Приглашаем к сотрудничеству коллег из братских НОКов. Мы готовы распахнуть двери перед нашими друзьями и партнерами, чтобы найти необходимые точки соприкосновения".

"Сейчас мы наблюдаем динамичное развитие взаимоотношений между нашими странами в вопросах политики и экономики. Наш новый президент Шавкат Мирзиёев прекрасно разбирается в спорте, что позволяет нам расширять сотрудничество в этой сфере и обмениваться накопленным опытом с коллегами из других стран. В отдельных видах спорта у нас есть проблемы с подготовкой тренерского состава и недостаточно высокими показателями спортсменов. Мы рассчитываем на вашу поддержку и готовы поддержать международные инициативы ОКР", - заявил Шаабдурахмонов.

Также в ходе встречи Поздняков выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между НОК России и Узбекистана, что поспособствует успешному выступлению сборных обеих стран на Олимпийских играх в Токио. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по таким направлениям, как проведение комплексных тестирований, составление программ питания и помощь в климатогеографической адаптации спортсменов из Узбекистана, готовящихся к выступлению на Олимпийских играх 2020, 2022 и 2024 годов.

Встреча с главой ОКР стала первой официальной поездкой Шаабдурахмонова после вступления в должность главы НОК Узбекистана.