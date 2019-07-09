Быков: перестановку в тренерском штабе сборной России по хоккею сложно понять

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Перестановку в тренерском штабе сборной России по хоккею, которую возглавит Алексей Кудашов, сложно понять. Такое мнение ТАСС во вторник высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Ранее ТАСС стало известно, что Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. При этом Воробьев останется в тренерском штабе команды. В настоящее время 47-летний Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев.

"Кудашов и Воробьев работают вместе в одном клубе и в одной национальной команде, может быть, есть какие-то причины, из-за которых они вынуждены так разделить полномочия. Но мне сложно понять такую перестановку, может быть, тут есть личные причины или разделение, больше концентрации одного тренера на клуб, другого - на сборную. Домысливать за руководством сложно", - отметил Быков.

"Если два человека работают в одном штабе, то они должны смотреть одними глазами на проблемы. Где-то могут быть разногласия и творческий процесс, который заставляет их спорить, искать решение. Но в конечном итоге решение должно удовлетворять обоих. Поэтому такую перестановку сложно прокомментировать", - добавил Быков.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с апреля 2018 года. Ранее он возглавлял подмосковный хоккейный клуб "Атлант" (2013-2015), а с мая 2015-го по октябрь 2017-го Кудашов был главным тренером ярославского "Локомотива". Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а уже 1 июня был утвержден в должности. На чемпионате мира - 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира.