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Летняя Универсиада в Неаполе

Сборная России по баскетболу поспорит за 13-е место Универсиады

Соперником россиян станет победитель матча между сборными Мексики и Китая

ТАСС, 9 июля. Российские баскетболисты победили сборную Норвегии в первом матче плей-офф за места с 13-го по 16-е баскетбольного турнира Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 63:55 в пользу сборной России. Соперник россиян по матчу за 13-е место определится во вторник в игре между командами Мексики и Китая.

На групповом этапе россияне набрали четыре очка и заняли последнее место группы В, что позволило сборной побороться лишь за места с 13-го по 16-е. В баскетбольном турнире Универсиады принимают участие 16 команд, которые были разделены на четыре группы. Финал турнира пройдет 11 июля.

На Универсиаде-2017 российские баскетболисты заняли 17-е место. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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