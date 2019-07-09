Гендиректор ФК "Зенит": Сутормин обладает всеми качествами, чтобы стать игроком основы

В конце июня 25-летний Сутормин перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин". А 8 июля клуб из столицы Татарстана объявил о трансфере полузащитника в "Зенит". Как сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, сделка о переходе игрока в "Рубин" не была официально зарегистрирована в системе лиги, что говорит о том, что никаких нарушений закона не было.

"Прессу интересует процесс перехода, а нас - результат, - сказал Медведев. - Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию, или, когда сам захочет рассказать. Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления [о контракте], у нас - свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина".

"Что касается двухступенчатой схемы, за ней ничего не стоит - есть два трансферных соглашения: "Оренбург" - "Рубин" и "Рубин" - "Зенит", - добавил гендиректор сине-бело-голубых. - Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу. Почему сразу не получилось? Главное - прийти к цели, а какой дорогой, не так важно".

"У нас отличные отношения и с "Оренбургом", и с "Рубином". Я бы назвал их партнерскими, - сказал он, отвечая на вопрос о том, что с казанцами было легче договориться о трансфере Сутормина. - Главное, что есть результат".

"Сутормин хорошо проявил себя, но это был "Оренбург"

В составе "Оренбурга" в сезоне-2018/19 Сутормин в 31 матче во всех турнирах забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Говоря о перспективах полузащитника закрепиться в основном составе "Зенита", Медведев сказал, что все в руках игрока.

"Все зависит от Сутормина. Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле", - отметил он.

Также гендиректор "Зенита" высказался по поводу перспектив Сутормина в сборной России. Он был включен в расширенный состав национальной команды на июньские игры в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра, но не вошел в окончательную заявку.

"Насколько я знаю, главный тренер сборной ни для кого двери в национальную команду не закрывает. Главное - играть на том уровне, который требуется при игре в сборной. У Алексея есть способности, он один сезон отыграл в РПЛ, проявил себя хорошо, но это был "Оренбург", теперь надо будет доказывать все в "Зените", - резюмировал гендиректор петербургского клуба.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 12 июля. "Зенит" первый матч проведет в Санкт-Петербурге 14 июля с "Тамбовом", который дебютирует в элите российского футбола. Начало встречи - 19:00 мск.