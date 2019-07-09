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Футбол в России

Мещеряков: ФК "Локомотив" в будущем может стать великим европейским клубом

По словам председателя совета директоров столичного клуба, сделать это станет возможно с помощью болельщиков и футболистов команды

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" через некоторое время может стать одним из сильнейших футбольных клубов Европы. Таким мнением на встрече команды с болельщиками поделился председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

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"Некоторое время назад мы говорили, что "Локомотив" становится по-настоящему великим российским клубом. Я думаю, что недалеко продолжение - мы станем великим европейским клубом, именно с вашей помощью, с помощью футболистов мы сможем этого добиться", - заявил Мещеряков.

В прошлом сезоне "Локомотив" завоевал Кубок России и стал вторым в розыгрыше Российской премьер-лиги, получив прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. 6 июля "Локомотив" стал обладателем Суперкубка России - 2019, победив "Зенит" со счетом 3:2.

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