"Армавир" обыграл "Краснодар-2" в заключительном матче первого тура ФНЛ

ТАСС, 9 июля. "Армавир" дома со счетом 2:1 обыграл "Краснодар-2" в заключительном матче первого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей голами отметились Радик Хайруллов (59-я минута) и Амур Калмыков (64), у гостей отличился Вячеслав Якимов (35).

"Армавир" стал единственной командой в первом туре, которая смогла одержать победу на домашнем поле. Ранее девять матчей стартового тура сезона-2019/20 завершились победами гостевых команд.

После первого тура возглавляют турнирную таблицу подмосковные "Химки", победившие владивостокский "Луч" со счетом 5:2.

В следующем туре "Армавир" в гостях сыграет с "Томью" (Томск) 13 июля, "Краснодар-2" в этот же день примет владивостокский "Луч".