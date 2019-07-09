РПЛ готова к старту. VAR с первого тура, расширение лиги - не раньше 2022 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует в пятницу. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал об использовании системы видеоассистента рефери (VAR), возможном расширении лиги до 18 команд и коммерческих доходах.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20 стартует 12 июля матчем в Туле между местным "Арсеналом" и московским "Динамо". Предстоящий турнир РПЛ должен стать первым, в котором будет использоваться система видеоассистента рефери (VAR). На данный момент существуют две компании, которые готовы стать техническими подрядчиками системы. Одной из них является ПАО "Ростелеком".

Ранее ПАО "Ростелеком" сообщила ТАСС о готовности к внедрению VAR с начала нового сезона чемпионата страны. "Сегодня или завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком, две компании готовы к тому, чтобы начать использование VAR с первого тура", - отметил президент РПЛ Сергей Прядкин.

На всех стадионах VAR будет применяться только ближе к концу календарного года, а в первых турах чемпионата система будет работать только на некоторых матчах. "Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована децентрализованно - не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр", - пояснил Прядкин.

Расширение не раньше 2022 года

Вопрос о расширении премьер-лиги в мае начал обсуждаться по инициативе президента ЦСКА Евгения Гинера. Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18. В начале июня абсолютное большинство представителей клубов проголосовало за расширение - против был только московский "Спартак". На отчетном заседании исполкома РФС в конце июня эта тема затрагивалась лишь косвенно.

Одним из основных мотивов расширения является максимальное задействование на высшем уровне современных стадионов, которые были построены к чемпионату мира. В завершившемся сезоне в премьер-лиге выступали шесть клубов, которые принимают соперников на таких аренах - это "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Крылья Советов", "Рубин" и "Урал". Задачу повышения в классе решил "Сочи", так что в следующем сезоне в премьер-лиге выступит седьмая команда со стадионом, на котором проходили матчи мирового первенства 2018 года.

"Нижний Новгород" пробился в стыковые матчи, где встретился с самарскими "Крыльями Советов" и не смог выйти в премьер-лигу. Теперь у нижегородцев появляется больше шансов на решение задачи. Болельщикам из Волгограда хотелось бы видеть в премьер-лиге свой "Ротор", оставивший яркий след в истории российского футбола. Саранская "Мордовия" и калининградская "Балтика" хоть и не претендовали на повышение в классе, но при таких стадионах наверняка тоже будут иметь подобные амбиции.