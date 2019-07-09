РПЛ готова к старту. VAR с первого тура, расширение лиги - не раньше 2022 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует в пятницу. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал об использовании системы видеоассистента рефери (VAR), возможном расширении лиги до 18 команд и коммерческих доходах.
Чемпионат России по футболу сезона-2019/20 стартует 12 июля матчем в Туле между местным "Арсеналом" и московским "Динамо". Предстоящий турнир РПЛ должен стать первым, в котором будет использоваться система видеоассистента рефери (VAR). На данный момент существуют две компании, которые готовы стать техническими подрядчиками системы. Одной из них является ПАО "Ростелеком".
Ранее ПАО "Ростелеком" сообщила ТАСС о готовности к внедрению VAR с начала нового сезона чемпионата страны. "Сегодня или завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком, две компании готовы к тому, чтобы начать использование VAR с первого тура", - отметил президент РПЛ Сергей Прядкин.
На всех стадионах VAR будет применяться только ближе к концу календарного года, а в первых турах чемпионата система будет работать только на некоторых матчах. "Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована децентрализованно - не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр", - пояснил Прядкин.
Расширение не раньше 2022 года
Вопрос о расширении премьер-лиги в мае начал обсуждаться по инициативе президента ЦСКА Евгения Гинера. Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18. В начале июня абсолютное большинство представителей клубов проголосовало за расширение - против был только московский "Спартак". На отчетном заседании исполкома РФС в конце июня эта тема затрагивалась лишь косвенно.
Одним из основных мотивов расширения является максимальное задействование на высшем уровне современных стадионов, которые были построены к чемпионату мира. В завершившемся сезоне в премьер-лиге выступали шесть клубов, которые принимают соперников на таких аренах - это "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Крылья Советов", "Рубин" и "Урал". Задачу повышения в классе решил "Сочи", так что в следующем сезоне в премьер-лиге выступит седьмая команда со стадионом, на котором проходили матчи мирового первенства 2018 года.
"Нижний Новгород" пробился в стыковые матчи, где встретился с самарскими "Крыльями Советов" и не смог выйти в премьер-лигу. Теперь у нижегородцев появляется больше шансов на решение задачи. Болельщикам из Волгограда хотелось бы видеть в премьер-лиге свой "Ротор", оставивший яркий след в истории российского футбола. Саранская "Мордовия" и калининградская "Балтика" хоть и не претендовали на повышение в классе, но при таких стадионах наверняка тоже будут иметь подобные амбиции.
"В этом сезоне мы будем играть практически на всех аренах, где проходили матчи чемпионата мира. Мы будем по возможности использовать стадионы чемпионата мира в рамках программы наследия", - сказал Прядкин.
Член исполкома РФС, президент ЦСКА Евгений Гинер на последнем заседании высказывал идею увеличения числа команд в высшем дивизионе российского футбола за счет привлечения состоятельных клубов из Армении, Белоруссии и Казахстана. Перед матчем за Суперкубок России, который состоялся 6 июля, руководство РПЛ провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
"Можно рассмотреть расширение, это очень здорово для нашей страны. Но необходима даже не спортивная, а экономическая подоплека, состояние наших клубов, их способность играть в РПЛ с точки зрения финансов. Давайте реально смотреть [на вещи], этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре. Тогда почти на полтора месяца будет сокращен чемпионат в каждой стране - при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре", - разъяснил Прядкин.
Начнет ли "Оренбург" дома?
В июне спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что из-за несоответствия регламенту лиги по вместимости стадиона "Оренбургу" придется проводить домашние матчи предстоящего сезона на стадионе "Самара-Арена". 17 июня руководство оренбургского клуба выступило против переезда. Стадион "Газовик" рассчитан на 7520 зрителей. Для упрощения допуска стадионов первой категории к проведению матчей премьер-лига намерена понизить требования по вместительности с десяти до восьми тысяч зрителей.
Резервным стадионом "Оренбурга" заявлена арена в Самаре. Первый домашний матч нового сезона команда проведет в третьем туре с "Зенитом" 28 июля. "У меня есть гарантия от президента клуба, что они сделают реконструкцию раздевалок и микст-зоны, а также улучшат освещение. Если они это сделают, "Оренбург" будет там играть", - отметил Прядкин.
"У стадиона "Оренбурга" все соответствует, за исключением вместимости, рассматривается вопрос смягчения критериев. Представители "Оренбурга" постараются устранить все проблемы до первого домашнего матча", - пояснил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.
Реформы Кубка
За последние 10 лет лишь трижды в финале кубка между собой встречались два топ-клуба. В 2009 году ЦСКА со счетом 1:0 переиграл "Рубин", который являлся действующим чемпионом страны. В 2013 году армейцы переиграли "Анжи" (1:1, 4:3 по пенальти), который финишировал по итогам чемпионата третьим, а в 2016-м уступили "Зениту" (1:4). С прошлого розыгрыша было принято решение определять победителей четвертьфиналов и полуфиналов по итогам двухматчевого противостояния.
Прядкин заявил о том, что РПЛ попробует договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций о том, чтобы обладатель Кубка России получил право на выступление в Лиге чемпионов. "Безусловно, вопрос поднятия престижа Кубка поднимался, реформа Кубка России будет. У нас есть несколько вариантов по повышению значимости, возможно, победителю дадут сыграть стык с командой, вышедшей в Лигу чемпионов, возможно, мы договоримся, и победитель будет играть в Лиге чемпионов", - отметил Прядкин.
По регламенту призовой фонд финала Олимп - Кубка России 2018 года составлял 9 млн рублей. Победивший "Тосно", который впоследствии прекратил свое существование, получил 6 млн рублей. Вышедший в финал курский "Авангард" - 3 млн рублей. "Также рассматриваем финансовое вознаграждение. Не хотим, чтобы было прохладное отношение к трофею, вторые составы", - подчеркнул Прядкин.
Коммерческие доходы
Согласно заявлению Прядкина, средний годовой доход РПЛ на данный момент составляет $50 млн. К примеру, прибыль Английской премьер-лиги составляет порядка $6 млрд.
"Мы отстаем от европейских чемпионатов по объективным причинам, у нас отсутствует конкуренция в телевидении, не самая высокая цена на рекламу. Мы никак не можем перевалить за тот рубеж, который был еще в 2007 году. Даже турецкая лига, которая находится ниже нас в таблице коэффициентов, больше зарабатывает от продажи прав на телепоказ. Надеюсь, что скоро случится с этой стороны скачок", - отметил Прядкин.
Глава лиги сообщил, что продвинуться в вопросе о продаже пива на стадионах пока не получается. "У лиги есть огромное желание разрешить продажу пива на стадионах. Не только лично у меня и моих коллег, но и у болельщиков. Но пока все на том же уровне, идет переговорный процесс с законодателями, в условиях коммерческого рынка продажа пива стала бы хорошим подспорьем для клубов", - рассказал Прядкин.
Президент РПЛ также заявил, что в предстоящем сезоне надеется на более успешное выступление российских клубов в еврокубках. В прошлом сезоне ни одна из команд не сумела преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов, лучший результат показал "Краснодар", дошедший до 1/8 финала Лиги Европы. Тем не менее, Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, которое позволяет делегировать в еврокубки шесть команд, три из которых стартуют в Лиге чемпионов.
"К сожалению, не очень удачно выступили наши клубы в еврокубках в прошлом году, но в будущий сезон мы смотрим с оптимизмом", - сказал Прядкин.
В предстоящем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов нового сезона от России выступят петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", в квалификации главного еврокубка сыграет "Краснодар". В Лиге Европы Россию представят московские ЦСКА и "Спартак", через сито отбора попробует пройти тульский "Арсенал".