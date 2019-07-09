Серебряный призер ОИ-1994 хоккеист Джонсон умер на 49-м году жизни

ТАСС, 9 июля. Канадский хоккеист Грег Джонсон скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает американская газета Puittsburgh Tribune.

Причина смерти бывшего хоккеиста не сообщается.

Джонсон за свою карьеру выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", "Питтсбург" и "Нэшвилл". Играл на позиции центрального нападающего.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 785 матчей, в которых набрал 369 очков (145 голов + 224 результативные передачи), в плей-офф на его счету 37 игр и 13 очков (7+6).

В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере, также на его счету победа на молодежном чемпионате мира 1991 года.