Голкипер "Локомотива" Гилерме назвал неприятной ситуацию с продлением контракта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Маринато Гилерме назвал неприятной ситуацию с продлением контракта с московским клубом, переговоры по которому идут уже полгода. Об этом спортсмен заявил во вторник на встрече с болельщиками команды.

Действующее соглашение голкипера с клубом истекает в декабре 2019 года.

"Ситуация по контракту не очень приятная, переговоры идут уже 6-7 месяцев. Моей мечтой всегда было остаться здесь, здесь закончить карьеру, но, к сожалению, все зависит не от меня. Считаю, что клуб должен прилагать больше усилий, чтоб оставить футболиста, который отыграл за него 12 лет. Такая же неприятная ситуация произошла и с Димой Тарасовым, который играл для нас почти 10 лет", - сказал Гилерме.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. С 2013 по 2015 год он был капитаном "Локомотива", в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с "Локомотивом" трижды стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019). В сезоне-2018/19 он провел за "Локомотив" 30 матчей в национальном первенстве, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял "на ноль".