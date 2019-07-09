Михайлов: тренерская перестановка в сборной России по хоккею не стала неожиданностью

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер сборной России и член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов отметил, что замена Ильи Воробьева на Алексея Кудашова на посту главного тренера национальной команды не стала для него неожиданностью. Об этом Михайлов рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС стало известно, что Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. 47-летний Кудашов работает в штабе национальной команды с апреля 2018 года.

"Для меня перестановка не стала неожиданностью, - отметил Михайлов. - Не было никакой полемики, как выступила сборная, по каким параметрам его сняли. Это все делается в секрете, как и назначение Кудашова. Что будет дальше, это не ко мне".

"Я считаю, что Кудашов проявил себя как главный тренер на очень хорошем уровне. А справится ли он с той нагрузкой, которая на него ляжет, я не готов ответить. Могу только пожелать ему удачи", - добавил собеседник агентства.

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а уже 1 июня был утвержден в должности. На чемпионате мира - 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира.

Кудашов с 2013 по 2015 год возглавлял подмосковный "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского "Локомотива". С 2018 года он входит в тренерский штаб СКА.