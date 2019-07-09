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Лига Европы

Болгарский ЦСКА разгромил ФК "Титоград" в первом матче первого квалификационного раунда ЛЕ

Тульский "Арсенал" стартует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда

ТАСС, 9 июля. Болгарский ЦСКА со счетом 4:0 победил черногорский "Титоград" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Во вторник завершились три вынесенных встречи первого квалификационного раунда Лиги Европы. В других двух матчах шотландский "Рейнджерс" в гостях разгромил гибралтарский "Сент-Джозефс" (4:0), хорватский "Хайдук" на выезде победил мальтийскую "Гзиру" (2:0).

Остальные встречи пройдут в четверг, в том числе матч молдавской "Сперанцы" и азербайджанского "Нефтчи". Победитель этой пары станет соперником российского "Арсенала", который дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Ответные матчи пройдут 16-18 июля.

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