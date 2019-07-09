Международные соревнования по брейк-дансу пройдут в октябре в Центре имени Винер-Усмановой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный турнир по брейк-дансу Russian Open Breaking Championships (ROBC-2019) пройдет в московском Центре художественной гимнастики (ЦХГ) имени Ирины Винер-Усмановой. Об этом ТАСС во вторник сообщила президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова.

Турнир состоится с 18 по 20 октября 2019 года.

"Международные соревнования ROBC-2019 впервые пройдут в Центре художественной гимнастики (ЦХГ) имени Ирины Винер-Усмановой", - сообщила Ерастова.

В состав ЦХГ входит арена на 4 тыс. мест для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами и VIP-ложами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, пресс-центр.

На 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне в июне было одобрено включение брейк-данса в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на Юношеских олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в октябре. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.