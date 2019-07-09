Кикнадзе: ФК "Локомотив" летом может потратить еще €3 млн на трансферы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

В текущее трансферное окно "Локомотив" приобрел защитников Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.

"У нас очень маленький трансферный бюджет, мы на это окно запланировали потратить €7 млн. Мы купили Мурило за €2,5 млн, Живоглядова за €1,5 млн, итого у нас осталось €3 млн. Не исключаю, что эти деньги до конца недели будут пристроены", - заявил Кикнадзе.

В прошлом сезоне "Локомотив" завоевал Кубок России и стал вторым в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), получив прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.