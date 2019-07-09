ФК "Локомотив" продал более трех тысяч абонементов на следующий сезон

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" реализовал более трех тысяч абонементов на следующий сезон. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

"Мы предприняли очень серьезный шаг с точки зрения повышения эффективности работы клуба. Признаю, наша ошибка, что мы не объяснили заранее, что происходит. Цифры на сегодня говорят о том, что мы идем с опережением на 25 процентов по продажам и на 80 процентов по выручке. На данный момент мы продали 3018 абонементов", - заявил Кикнадзе.

В прошлом сезоне "Локомотив" завоевал Кубок России и стал вторым в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), получив прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.