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Футбол в России

ФК "Локомотив" продал более трех тысяч абонементов на следующий сезон

По словам гендиректора клуба Василия Кикнадзе, выручка от продажи абонементов на данный момент превышает прошлогоднюю за аналогичный период на 80 процентов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" реализовал более трех тысяч абонементов на следующий сезон. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

"Мы предприняли очень серьезный шаг с точки зрения повышения эффективности работы клуба. Признаю, наша ошибка, что мы не объяснили заранее, что происходит. Цифры на сегодня говорят о том, что мы идем с опережением на 25 процентов по продажам и на 80 процентов по выручке. На данный момент мы продали 3018 абонементов", - заявил Кикнадзе.

В прошлом сезоне "Локомотив" завоевал Кубок России и стал вторым в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), получив прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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