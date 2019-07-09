Эксперт: назначение Кудашова главным тренером сборной России является верным решением

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России по хоккею вместо Илья Воробьева является правильным решением. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 1993 года, серебряный призер Олимпиады 1998 года Герман Титов.

Ранее ТАСС стало известно, что 47-летний Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. Кудашов работает в штабе национальной команды с апреля 2018 года.

"Абсолютно правильное решение руководства ФХР, - отметил Титов. - Новый тренер выбран из ближайшего резерва, в этом ничего удивительного нет, штаб сборной - это набор исключительных хоккейных специалистов. Алексей Кудашов получил свое продвижение заслуженно".

"Федерация усилила штаб сборной, выведя более достойного специалиста на ведущую роль, выиграла в деньгах, сохранила всех тренеров, в развитие которых вкладывает усилия последнее время", - подчеркнул собеседник агентства.

Кудашов с 2013 по 2015 год возглавлял подмосковный "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского "Локомотива". С 2018 года он входит в тренерский штаб СКА.

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а уже 1 июня был утвержден в должности. На чемпионате мира - 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира.