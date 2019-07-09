Дисквалифицированный USADA боец Штырков будет сдавать допинг-тесты в Японии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дисквалифицированный Американским антидопинговым агентством (USADA) российский боец Иван Штырков будет сдавать допинг-тесты в японской организации RIZIN. Об этом говорится в заявлении менеджера спортсмена Дэниэла Рубенштейна, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Ранее стало известно, что USADA дисквалифицировало Штыркова на два года после проваленного допинг-теста. Боец должен был дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) весной нынешнего года, но за день до поединка был снят с боя.

"Когда Иван Штырков подписал контракт UFС, то был включен в пул USADA, - сказал Рубенштейн. - Допинг-проба Ивана вернулась с ненормальными показателями, но это не был положительный тест на допинг. UFC тогда принял решение снять Ивана с боя в Санкт-Петербурге, пока не будет результатов остальных тестов. После того, как еще две лаборатории провели тестирование образцов, они обнаружили, что, хотя уровень тестостерона находился в организме в допустимых пределах, нельзя было определить, что он вырабатывается только естественным путем".

"Иван утверждает, что он не принимал запрещенных USADA препаратов в течение предыдущих 10 месяцев, однако нужный период для UFC и USADA составляет один год, - сказал Рубенштейн. - Как мы видели это с другими спортсменами в организации, некоторые вещества могут оставаться в вашем организме значительно дольше, чем один год. Иван рад возможности выступать в RIZIN и понимает, что он будет подвергаться допинг-тестам. Он планирует соблюдать правила и с нетерпением ждет бой в Токио в июле".