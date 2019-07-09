Частный футбольный клуб "Алания Владикавказ" создан в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Новый футбольный клуб "Алания Владикавказ" создан в Северной Осетии на частные средства. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минспорта республики.

"Презентовали новый футбольный клуб под названием "Алания Владикавказ". Это частный клуб, учредителем которого стал предприниматель Данил Гуриев. Он единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им", - говорится в сообщении.

С этого сезона новая команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Она будет комплектоваться из футболистов, выступавших в дубле существующего клуба "Спартак-Владикавказ", и других воспитанников осетинских школ. Главным тренером "Алании Владикавказ" станет бывший футболист московских "Динамо" и ЦСКА Спартак Гогниев.

"Спартак-Владикавказ", спонсируемый из бюджета республики, тоже будет играть в зоне "Юг" ПФЛ вместе с "Аланией Владикавказ". При этом бюджет клуба будет сокращен почти в три раза.

Кроме того, по поручению министра физической культуры и спорта республики Владимира Габулова в настоящее время прорабатывается вопрос создания футбольной академии, а также ремонта тренировочной базы футбольного клуба.

В 1995 году осетинский клуб "Спартак-Алания" выиграл чемпионат России. Сезон-2012/13 стал последним для клуба из Владикавказа в высшем дивизионе. В феврале 2014 года "Алания" снялась с чемпионата Футбольной национальной лиги из-за долгов и прекратила существование. В 2016 году клуб был возрожден под названием "Спартак".