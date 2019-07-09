Гендиректор "Локомотива": интересами футболиста Кварацхелии пожертвовали агенты

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Агенты грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, который не подписал контракт с московским "Локомотивом" и ушел в казанский "Рубин", пожертвовали его интересами. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

18-летний полузащитник 6 июля заключил пятилетний контракт с "Рубином". До этого Кварацхелия на правах аренды выступал за московский "Локомотив", он провел в составе железнодорожников во второй половине сезона-2018/19 десять матчей во всех турнирах, забив один мяч. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России. 30 июня столичный клуб объявил о том, что грузинский игрок покидает команду. Позднее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил ТАСС, что московский клуб не стал повторять предложение по выкупу прав на полузащитника, которое агенты игрока получили от другого клуба.

"Ситуация с Хвичей - это большая беда, я считаю, что его интересами пожертвовали агенты, я отказался повторять предложение из Казани. За месяц до завершения соглашения у нас была договоренность, что Хвича остается у нас на приемлемых и для нас, и для Хвичи условиях. Юрий Павлович (Семин, главный тренер команды - прим. ТАСС) относился и относится к нему, как к будущей звезде, это с его подачи он появился у нас. Он не виноват в этой ситуации, не надо оскорблять, его просто увезли агенты и заработали на этом", - заявил Кикнадзе.

"Я не понимаю, команда играет в Лиге чемпионов, команда имеет тренера, умеющего поднимать игроков, у парня отличные перспективы в команде, отличные отношения внутри. Бери и расти, становись суперзведой, возможностей по продвижению игрока у "Локомотива" несравненно больше, мне жалко, очень жалко, что ушел. Анализируя, что сделал не так, думаю, нужно было быть более жестким в соблюдении согласованных договоренностей. Не получилось немедленно подписать соглашение", - добавил он.

Кварацхелия является воспитанником академии тбилисского "Динамо". В марте 2018 года футболист перешел из тбилисского "Динамо" в "Рустави", за который провел девять матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Также футболист сыграл одну встречу за сборную Грузии.