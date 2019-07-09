Российские футболисты вышли в полуфинал Универсиады, обыграв сборную Ирландии

ТАСС, 10 июля. Мужская сборная России по футболу обыграла команду Ирландии в четвертьфинале на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России. Единственный мяч в игре забил с пенальти Никита Саламатов (7-я минута). В полуфинале россияне сыграют с бразильцами, которые обыграли в четвертьфинале сборную Украины (2:1).

Сборная России заняла второе место в группе D, обыграв сборную Аргентины (2:0) и проиграв команде Японии (1:4).

На Универсиаде 2017 года российские футболисты разделили с командой Аргентины 6-7-е места, победу одержала сборная Бразилии. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.