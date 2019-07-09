"Финал шести" волейбольной Лиги наций с участием мужской сборной России стартует в Чикаго

ТАСС, 10 июля. Решающий этап волейбольной Лиги наций среди мужских команд - "Финал шести" - в ночь на 11 июля возьмет старт в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Сборная России, являющаяся действующим победителем турнира, начнет выступление 12 июля.

Откроют соревнования команды США и Франции, которые попали в группу A вместе с российскими волейболистами. Подопечные Туомаса Саммельвуо вступят в борьбу в ночь на 12 июля матчем с французами. В рамках группы B выступят сборные Ирана, Бразилии и Польши. По две лучшие команды выйдут в полуфинал турнира.

Лига наций является коммерческим соревнованием, сменившим в международном календаре Мировую лигу. В нынешнем сезоне многие жаловались на большое количество перелетов и не всегда соответствующее качество организации со стороны принимающей стороны. Например, во время этапа в Австралии несколько команд, среди которых была и сборная России, направили письма в Международную федерацию волейбола (FIVB) с просьбой об улучшении условий. Ситуация была оперативно исправлена.

Необходимо выступить достойно

По итогам предварительного раунда подопечные Саммельвуо заняли третье место, одержав 12 побед и потерпев три поражения. Нынешний розыгрыш турнира - второй в истории, в предыдущем лучшими стали россияне. Саммельвуо опробовал в матчах предварительного этапа большое количество игроков, не привлекая при этом лидеров. Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский, Александр Бутько и Артем Вольвич присоединятся к сборной во время подготовки к олимпийскому отборочному турниру, который пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа.

Основополагающими волейболистами в Лиге наций стали капитан команды Игорь Кобзарь и диагональный Виктор Полетаев. Несмотря на не самое успешное начало, сборная сумела наладить игру и пробиться в "Финал шести". Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) ставит перед национальной командой задачу успешно выступить на турнире.

"Задачи не поменялись, - заявил ТАСС генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. - Лига наций была и остается подготовительным этапом к отбору на Олимпийские игры. Ставили задачу попасть в финал и выступить там на должном уровне. Команда уже показала, что может играть с сильными соперниками, теперь ей предстоит непростой решающий раунд".

Соревнования завершатся в ночь на 15 июля.