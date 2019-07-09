Кикнадзе: футболист Тарасов принял решение самостоятельно провести операцию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футболист Дмитрий Тарасов принял самостоятельное решение провести операцию. Об этом генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил на встрече с болельщиками.

Контракт 32-летнего Тарасова истек 30 июня.

"Я сам сообщил ему по контракту, когда он был в отпуске. Дима попросил разрешение поехать в клинику в Барселону, чтобы там пройти реабилитацию травмы, которую получил в последнем матче сезона. Там он на ходу принял решение самостоятельно провести операцию, дальше - он считает, что SMS со стороны врача со словом "хорошо" - это одобрение от медицинского штаба. Мы так не считаем, тем не менее запросили у Димы все медицинские справки, врачи команды обратились в три европейские клиники, которые сказали, что такая травма лечится терапевтическим путем без хирургического вмешательства", - сказал Кикнадзе.

"В этом у нас есть расхождение, посмотрим, какие документы он представит. Мы можем дойти до суда в различном трактовании того, имел ли он право идти самостоятельно на операцию или нет без согласования с медицинским штабом команды, несмотря на уважение к нему как к человеку, который девять лет отдал клубу", - добавил функционер.

Тарасов пришел в "Локомотив" в 2010 году, в его составе он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем Кубка России.