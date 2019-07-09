Шерстнев: российские футболисты героически проявили себя в матче 1/4 финала Универсиады

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по футболу героически проявила себя в четвертьфинальном матче Всемирной летней Универсиады. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер команды Алексей Шерстнев.

В четвертьфинале российская сборная со счетом 1:0 обыграла ирландцев. В следующем раунде подопечные Шерстнева встретятся с командой Бразилии.

"В начале матча забили с пенальти, после этого имели еще три голевых момента, но не смогли реализовать их. Потом соперник выровнял игру, инициативу перехватил и очень тяжело было до самого конца первого тайма, но мы смогли удержать счет. Во второй половине встречи у нас удалили нападающего [Артема] Юсупова за столкновение с вратарем, после этого 30 минут команда играла вдесятером. Однако ребята героически проявили себя, терпели до последнего", - сказал Шерстнев.

"Поле было вязкое, футболисты постоянно проскальзывали. Ирландцы очень тактически обученная команда, хорошо передают мяч друг другу. Возможно, они не такие техничные, как бразильцы, но очень достойно выглядят в плане тактики и контроля мяча. Конечно, без Юсупова будет тяжело играть против сборной Бразилии в полуфинале", - отметил наставник.

"Предстоящий соперник особенно настроится на нас, ведь на прошлой Универсиаде мы не позволили ему выйти из группы. Это техничные ребята, которые не очень хорошо играют в комбинационный футбол, но индивидуально действуют отлично. Главная задача сейчас - восстановление футболистов, так как есть небольшие повреждения у пары человек. У нас очень опытные врач и массажист, думаю, что всех поставят на ноги", - заключил тренер российской команды.

Сборная России заняла второе место в группе D, обыграв соперников из Аргентины со счетом 2:0 и уступив команде Японии (1:4). На Универсиаде 2017 года российские футболисты стали шестыми, а победу одержали японцы. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.