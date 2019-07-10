Генеральный директор ФК "Локомотив" намерен увеличить выручку клуба до 2 млрд рублей в год

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Финансовая прибыль московского футбольного клуба "Локомотив" должна прийти к планке около 2 млрд рублей в год к окончанию работы в команде генерального директора Василия Кикнадзе. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил сам функционер.

Кикнадзе стал генеральным директором клуба в конце декабря 2018 года. На этом посту он сменил Илью Геркуса, который занимал должность с 2016 года.

"В прошлом году мы заработали около 500 млн рублей за всю деятельность клуба. Я поставил задачу коммерческому отделу, чтобы к окончанию моего контракта была прибыль около 2 млрд рублей. Те деньги, которые мы получим за абонементы, будут направлены на улучшение жизни болельщиков", - заявил Кикнадзе.

В прошлом сезоне "Локомотив" завоевал Кубок России и стал вторым в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря этому клуб получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.