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Футбол в Испании

Чемпион мира и Европы по футболу Хаби Алонсо возглавил вторую команду "Реал Сосьедада"

Полузащитник завершил игровую карьеру в 2017 году, а с лета 2018 года работал тренером в системе мадридского "Реала"
Хаби Алонсо (в центре) EPA-EFE/Javier Etxezarreta
Описание
Хаби Алонсо (в центре)
© EPA-EFE/Javier Etxezarreta

ТАСС, 10 июля. Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо стал главным тренером второй команды испанского "Реал Сосьедада". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Чувствую, что вернулся домой", - написал на своей странице в Twitter Алонсо. Испанец выступал в составе команды с 1998 по 2004 год.

Алонсо завершил карьеру футболиста в 2017 году. В прошлом сезоне испанец работал тренером детской команды мадридского "Реала" (игроки не старше 13 лет). Под его руководством юные футболисты заняли первое место в чемпионате Испании в своем возрасте. Титул стал первым в тренерской карьере 37-летнего испанца.

Полузащитник выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год, также он играл за испанский "Эйбар", английский "Ливерпуль" и немецкую "Баварию", дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА. На его счету чемпионские титулы национальных первенств Испании и Германии, трофеи Кубка и Суперкубка Англии, Испании и Германии. В составе сборной Испании Алонсо стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

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