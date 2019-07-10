Двукратный олимпийский чемпион конькобежец Ли Сын Хун отстранен на год за рукоприкладство

ТАСС, 10 июля. Южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун, дважды побеждавший на Олимпийских играх, получил годичную дисквалификацию за неоднократное нанесение телесных повреждений младшим партнерам по команде. Об этом сообщает портал Inside the Games.

По информации источника, решение было принято на основании "достаточного количества доказательств". Он неоднократно избивал партнеров в отелях, ресторанах и во время соревнований в 2011, 2013 и 2016 годах. 31-летний спортсмен отрицает все обвинения и намерен подать жалобу на решение Союза конькобежцев Кореи.

Южнокорейский спортсмен начинал карьеру в шорт-треке, дважды став чемпионом мира. Затем он перешел в конькобежный спорт и стал двукратным победителем Олимпийских игр (одну из медалей завоевал на домашних Играх в Пхёнчхане). Также в его активе три серебряные олимпийские медали, победа на чемпионате мира в Коломне в 2016 году, три золотые медали Азиатских игр и восемь побед на чемпионатах Азии.