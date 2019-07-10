Вопрос о внедрении Fan ID в чемпионате России по футболу отложен до 2020 года

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вопрос о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) на матчах чемпионата России по футболу отложен до 2020 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

В феврале Министерство спорта РФ разработало проект концепции применения Fan ID на матчах премьер-лиги и Кубка России, планировалось, что Fan ID будет внедрен с 1 июля. В конце июня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что организация ждет ответа Минкомсвязи РФ по предложению о внедрении паспорта болельщика.