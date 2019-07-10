В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-2026 по футболу из-за гендерного неравенства

ТАСС, 10 июля. Американский сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западная Виргиния выступил против государственного финансирования чемпионата мира по футболу - 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, пока зарплата американских футболисток и футболистов не станет равной. Об этом сообщает ESPN .

Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира по футболу

9 июля Мэнчин представил законопроект, согласно которому, федеральное правительство не будет выделять средства на финансирование подготовки к чемпионату мира - 2026 до тех пор, пока Федерация футбола США не согласится обеспечить справедливую оплату труда футболисткам.

"Явная неравная зарплата американских мужских и женских футбольных команд недопустима, и я рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала общественный резонанс", - заявил демократ.

7 июля женская сборная США по футболу в четвертый раз в истории стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Нидерландов со счетом 2:0.

Ранее капитан американской команды Меган Рапино, ставшая лучшим игроком и бомбардиром прошедшего турнира, открыто критиковала руководство Международной федерации футбола (ФИФА) и стала одной из 28 американских футболисток, подавших в суд на Федерацию футбола США из-за гендерной дискриминации.