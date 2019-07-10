Российская премьер-лига до конца сезона подпишет контракт с новым спонсором

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская премьер-лига (РПЛ) в течение сезона-2019/20 подпишет контракт с новым спонсором. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

У чемпионата России не было титульного спонсора с 1992 по 2006 год, после чего премьер-лига заключила соглашение с ПАО СК "Росгосстрах". Тот контракт действовал до конца 2010 года. После этого, с сезона-2011/12 по сезон-2014/15, титульным спонсором чемпионата России было АО "СОГАЗ". С середины 2015 года по конец сезона-2017/18 титульным спонсором национального первенства вновь был "Росгосстрах", прошлый розыгрыш РПЛ прошел без указания компании-партнера в официальном названии турнира.

В настоящее время генеральным партнером РПЛ является компания "Лига ставок". Также в число спонсоров входят производитель спортивной экипировки Nike и телеканал "Матч Премьер".

"У нас есть несколько департаментов, которые являются движущей силой по ребрендингу лиги - не только визуальному, но и дальнейшим шагам, - сказал Прядкин. - Изначально в нашей концепции была заложена идея, и она была поддержана клубами, - мы решили отойти от титульного спонсорства и иметь генеральных партнеров".

"Мы подразумевали, что если появится суперспонсор, то мы подпишем контракт, - отметил он. - Переговоры с рядом достаточно серьезных компаний были, мы этого не скрываем. Но учитываем, что у многих компаний рекламные бюджеты уже сверстаны. Если появится спонсор, мы готовы и в начале чемпионата подписать контракт. Если нет, после Нового года, когда будут формироваться новые рекламные бюджеты, обязательно кто-то из партнеров у нас появится".

"Гарантировать на 100% нельзя, но партнер точно будет, потому что есть интерес от хороших компаний. Не буду называть сектора деятельности, но интерес есть", - резюмировал президент РПЛ.