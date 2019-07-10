Экипаж Куприянова стал четвертым на этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 10 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Сергея Куприянова финишировал четвертым на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток (кольцевой этап со стартом и финишем в Улан-Баторе) длиной 470 км за 4 часа 19 минут 8 секунд.

Первым к финишу пришел экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ), он преодолел дистанцию за 4 часа 1 минуту 40 секунд, второе место занял белорус Александр Василевский (МАЗ, +8.46), третье - белорус Алексей Вишневский (МАЗ, +13.33). Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал пятым (+17.33), Айрата Мардеева - шестым (+19.53), Андрея Каргинова - седьмым (+27.11).

В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 3 часа 54 минуты 16 секунд. Вторым финишировал голландец Эрик ван Лон (Overdrive Racing, +4.13), третьим к финишу приехал китаец Лю Кунь (SMG Buggy, +5.31). Лучший из россиян, Денис Кротов, занял восьмое место (MSK Rally Team, +12.45), Сергей Карякин - 19-е (Snag Racing, +58.14).

В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занял британец Сэм Сандерленд (KTM), преодолевший дистанцию за 4 часа 15 минут 19 секунд. Вторым стал аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM, +3.46), третьим - испанец Хоан Барреда ("Хонда", +4.57). Россиянка Анастасия Нифонтова ("Хускварна") не смогла завершить этап, она упала с мотоцикла и была доставлена в больницу с подозрением на перелом ключицы, позднее она заявила, что не сможет продолжить соревнования из-за травмы.

Общий зачет

В общем зачете грузовиков после четырех этапов лидирует Вязович - 9 часов 35 минут 45 секунд. На втором месте идет Шибалов (+23.38), на третьем - Каргинов (+31.27). Мардеев идет четвертым (+37.30), Куприянов - шестым (+50.17).

В общем зачете внедорожников лидерство упрочил Аль-Аттия (9:03.27). На второй позиции идет Лю Кунь (+26.41), на третьей - француз Жером Пелише ("Оптимус", +32.43). Кротов занимает шестое место (+38.03), Карякин - 17-е (+2:18.57).

В общем зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занимает Сандерленд (9:38.55), вторым идет Лусиано Бенавидес (+5.11), третьим - Барреда (+5.12).

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. В 2014 и 2015 годах ралли не проводилось. В 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, в прошлом году - исключительно по территории России.