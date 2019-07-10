СКА подписал двухлетний контракт с хоккеистом Ткачевым

ТАСС, 10 июля. Петербургский СКА объявил о подписании двухлетнего соглашения с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

СКА получил права на 23-летнего нападающего в результате обмена с уфимским "Салаватом Юлаевым", в который отправился форвард Никита Сошников.

Ткачев выступал за "Салават Юлаев" с конца 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 26 (5+21) очков, в плей-офф на его счету 10 (4+6) очков в 17 встречах. Ткачев - лучший новичок КХЛ сезона-2016/17.

СКА в сезоне-2018/19 занял второе место в Западной конференции, в плей-офф команда проиграла в серии 1/2 финала ЦСКА (счет в серии 3-4), который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.