Клуб КХЛ "Локомотив" подписал контракт с канадским нападающим Рэтти

ТАСС, 10 июля. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" подписал соглашение с канадским форвардом Таем Рэтти. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год.

Последние два сезона Рэтти провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон", в сезоне-2018/19 он провел в общей сложности 64 матча, набрав 20 (9 шайб + 11 передач) очков. Также форвард выступал за "Сент-Луис" и "Каролину".

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" занял третье место в Западной конференции. В плей-офф ярославский клуб во втором раунде уступил петербургскому СКА (счет в серии 1-4).