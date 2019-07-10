Россиянки Носкова и Щербатых выиграли бронзу в настольном теннисе на Универсиаде

ТАСС, 10 июля. Россиянки Яна Носкова и Валерия Щербатых в полуфинале Универсиады проиграли китаянкам Фань Сыци и Ван Иди в парном разряде в настольном теннисе и завоевали бронзу турнира. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В финале Фань Сыци и Ван Иди встретятся с соотечественницами Го Янь и Чжан Жуй.
Ранее на Универсиаде Носкова выиграла бронзу в командных соревнованиях, а также в миксте с Саади Исмаиловым.
Россия занимает шестое место в общем медальном зачете (11 золотых, 19 серебряных, 26 бронзовых медалей). На первом месте расположилась Япония (21-13-16), на втором - Китай (16-6-0), на третьем - США (15-12-10).
На Универсиаде-2017 в Тайване российские спортсмены остались без наград в настольном теннисе.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|21
|13
|16
|50
|2
|Китай
|16
|6
|0
|22
|3
|США
|15
|12
|10
|37
|4
|Южная Корея
|12
|10
|13
|35
|5
|Россия
|11
|19
|26
|56
|6
|Италия
|10
|9
|14
|33
|7
|ЮАР
|6
|3
|1
|10
|8
|Тайвань
|5
|9
|5
|19
|9
|Мексика
|4
|6
|4
|14
|10
|Иран
|3
|2
|6
|11