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Летняя Универсиада в Неаполе

Россиянки Носкова и Щербатых выиграли бронзу в настольном теннисе на Универсиаде

Российские спортсменки проиграли в полуфинале турнира

ТАСС, 10 июля. Россиянки Яна Носкова и Валерия Щербатых в полуфинале Универсиады проиграли китаянкам Фань Сыци и Ван Иди в парном разряде в настольном теннисе и завоевали бронзу турнира. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале Фань Сыци и Ван Иди встретятся с соотечественницами Го Янь и Чжан Жуй.

Ранее на Универсиаде Носкова выиграла бронзу в командных соревнованиях, а также в миксте с Саади Исмаиловым.

Россия занимает шестое место в общем медальном зачете (11 золотых, 19 серебряных, 26 бронзовых медалей). На первом месте расположилась Япония (21-13-16), на втором - Китай (16-6-0), на третьем - США (15-12-10).

На Универсиаде-2017 в Тайване российские спортсмены остались без наград в настольном теннисе.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония21131650
2Китай166022
3США15121037
4Южная Корея12101335
5Россия11192656
6Италия1091433
7ЮАР63110
8Тайвань59519
9Мексика46414
10Иран32611
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