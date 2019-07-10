Россиянки Носкова и Щербатых выиграли бронзу в настольном теннисе на Универсиаде

ТАСС, 10 июля. Россиянки Яна Носкова и Валерия Щербатых в полуфинале Универсиады проиграли китаянкам Фань Сыци и Ван Иди в парном разряде в настольном теннисе и завоевали бронзу турнира. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале Фань Сыци и Ван Иди встретятся с соотечественницами Го Янь и Чжан Жуй.

Ранее на Универсиаде Носкова выиграла бронзу в командных соревнованиях, а также в миксте с Саади Исмаиловым.

Россия занимает шестое место в общем медальном зачете (11 золотых, 19 серебряных, 26 бронзовых медалей). На первом месте расположилась Япония (21-13-16), на втором - Китай (16-6-0), на третьем - США (15-12-10).

На Универсиаде-2017 в Тайване российские спортсмены остались без наград в настольном теннисе.