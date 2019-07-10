Нигматуллин надеется, что ФК "Локомотив" сможет договориться о новом контракте с Гилерме

Действующее соглашение голкипера с клубом истекает в декабре 2019 года. Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил на встрече с болельщиками, что железнодорожники не могут повторить предложение другого московского клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что этим московским клубом является "Спартак".

"Как я понимаю, вероятность его ухода есть, но, я считаю, что "Локомотив" сделал то, что должен был сделать: хорошее, улучшенное предложение, - сказал Нигматуллин. - Просто в данном случае появился другой московский клуб, который видит ситуацию по-другому, который сразу предлагает огромные, может, даже неадекватные условия. Сейчас биться с другим московским клубом и устраивать финансовую гонку было бы неправильно: уверен, что "Локомотив" ценит капитана, но раздувать зарплатную ведомость тоже неправильно. Но, я надеюсь, что они придут к консенсусу, и "Локомотив" договорится с Гилерме, потому что это значимый и очень важный игрок для коллектива, это основной вратарь сборной".

"Другой вопрос - для чего он "Спартаку": там есть Селихов, Максименко, Ребров - Гилерме еще нужно будет выиграть конкуренцию у сильных вратарей. Но у Гилерме не за горами окончание карьеры, поэтому последний или предпоследний контракт футболист рассчитывает подписать максимально выгодным, чтобы потом максимально себя обеспечивать после спортивной карьеры. Но в данном случае, со спортивной точки зрения, этот переход будет сомнительным. Это может сказаться на выступлении за сборную в том случае, если Гилерме перейдет в "Спартак" и проиграет конкуренцию Селихову, Максименко или Реброву, а может даже и Романьоли", - добавил Нигматуллин.

Нигматуллин отметил, что у "Локомотива" еще есть шансы договориться с Гилерме. "Моя рекомендация - это оставаться, искать общий язык. Не лучшая ситуация, что это все вышло в СМИ и сейчас все это обсуждают, видимо, была пройдена критическая точка, но все возможно, еще есть время договориться. Я уверен, за этой ситуацией наблюдает [Станислав] Черчесов (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) и предполагает определенное развитие событий в ту или другую сторону", - заключил собеседник ТАСС.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. С 2013 по 2015 год он был капитаном "Локомотива", в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с "Локомотивом" трижды стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019). В сезоне-2018/19 он провел за "Локомотив" 30 матчей в национальном первенстве, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял "на ноль".