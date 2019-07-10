Мобильные комплексы VAR по заказу "Ростелекома" для работы в РПЛ доставлены в Москву

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мобильные комплексы системы видеоассистента рефери (VAR), заказанные ПАО "Ростелеком" для работы на матчах чемпионата России по футболу, доставлены в Москву. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы компании Андрей Поляков.

Во вторник президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что до 10 июля будет принято решение о том, кто будет техническим подрядчиком по работе с VAR. Помимо "Ростелекома" на оказание услуг премьер-лиге претендует еще одна компания.

24 июня "Ростелеком" заявлял ТАСС о готовности к внедрению VAR в Российской премьер-лиге с первого тура сезона-2019/20. В пресс-службе компании тогда отмечали, что использование технологии планируется осуществлять в партнерстве с компаниями ООО "ПТС" и Hawk-Eye Innovations Limited. Первый матч нового розыгрыша чемпионата страны состоится 12 июля, в нем тульский "Арсенал" примет московское "Динамо".

"Ростелеком" готов к оказанию услуг VAR с первого тура РПЛ сезона-2019/20, - сказал Поляков. - В соответствии с решением общего собрания РПЛ от 6 июня 2019 года, оборудование VAR заказано "Ростелекомом" и прибыло в Москву. Мобильные комплексы VAR, модернизированные с учетом специфики работы в России, а также подготовленный и сертификационный ФИФА/IFAB (Международной федерацией футбола и Международным советом футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) персонал консорциума "Ростелеком" - "ПТС" полностью готов к работе".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.